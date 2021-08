Interview avec le Dr Ibouroi Ali Toibibou

Lors d’un interview accordé à Comores infos, l’administrateur de l’Université des Comores Dr IBOUROI ALI TOIBIBOU a répondu à nos questions.

CI : Le 1 juillet dernier, un atelier d étude a été organisé à l hôtel golden Tulip. Quelle sont les résultats attendus de cet atelier?

Dr IAT: L’ université des Comores est la meilleure chose dont les Comores ont eu après l’indépendance. Nous remercions le président Azali Assoumani d’avoir pensé à une telle chose car les fruits de l’Université n’ont pas attendu 17 ans mais dès le début nous avons eu beaucoup de satisfactions. En effet l’atelier du 1er juillet n’est qu’un moyen de réfléchir et de planifier l’avenir de l’Université des Comores car nous avons constaté que notre jeune université a des normes potentielles à devenir comme les autres grandes Universités du monde créées il y a beaucoup d’années que la notre. Mais nous devrions maintenant montrer les bonnes choses afin de s’ aligner dans la même longueur d’ onde du président Azali dans la politique du Plan Comores Émergent(PCE) c’est à dire tous ce qu’on fait actuellement dans le pays notamment la construction de l hôpital Elmaarouf qui va permettre à l’Université d’ouvrir une faculté de médecine. Ainsi, nous ne voulons pas rester comme au début de la création de l’Université en se limitant seulement à la licence. Mais nous allons ouvrir d’autres Masters voire une école doctorale. C’est aussi de permettre aux étudiants comoriens de décrocher leurs doctorats aux Comores. Tous ces initiatives rentre dans le cadre d’accompagner le pays à la politique de l’émergence à l’horizon 2030

CI: L’arrivée du président Azali en 2016 au pouvoir a vu le droit d’inscription des étudiants à la baisse et pourtant l UDC reçevait la même somme de subvention qu’ aux années précédentes. Une chose qui a bouleversé énormément le bon fonctionnement de l’institution à travers à des normes problèmes financiers. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de cette situation? Comment arriviez-vous à vous en sortir?

Dr IAT: Il faut bien comprendre que l’un des premières missions de l’ Université est de trouver des réponses aux questions difficiles. Si nous continuons à recevoir seulement les subventions du gouvernement pour aller mieux. Nous n’en sortirons jamais. Il faut que nous réfléchissons et leur montrer la façon dont nous voulons aller mieux. Par ailleurs je vous rappelle que le président Azali a apporté à l’étudiant comorien une énorme somme d’argent. Il a su qu à chaque étudiant comorien nous vient de la somme de 175000 fc pour qu il soit enseigné pendant un an. La baisse du frais d’inscription à aidé énormément les parents des étudiants comoriens à payer seulement 42.000 KMF au lieu de 175.000 par an et le gouvernement s’ est engagé à combler le reste de la somme. Pour rappel, le gouvernement Comorien subventionne l’UDC une somme avoisinant les 75.000.000 KMF par an. Cette somme, nous souhaitons dès la rentrée prochaine la voir augmenter afin d’atteindre la somme de 97.000.000 prévue dans les textes. Malheureusement jusqu’à maintenant cet argent n’a jamais été envoyé. En fin je tiens à clarifier une chose. Le gouvernement

comorien à pris une énorme part de l’argent utilisé à l’UDC. C’est pour cela que les étudiants payent moins leurs droits qu’avant.

CI: Qu’en pensez vous de la situation des vacataires au sein de l’UDC?

Dr IAT: Je suis venu ici en Août 2020 et j’ai trouvé que ces gens là qui enseignent surtout à l’IUT et d’autres endroits sont nombreux et ils n’ont reçu aucune de leurs salaires de l’année précédente. À mon arrivée à la rentrée 2021, nous avons fait des gros efforts en payant la quasi totalité de l’année 2020. Mais ce que nous avons oublié ce que ces mêmes enseignants sont toujours en place au début de l’année 2021.En effet à ce temps précis, on est entrain de payer le premier semestre de ces vacataires. En plus, les choses évoluent à l’UDC, nous devrions désormais trouver

des solutions car les vacataires sont beaucoup que les enseignants permanents. Nous devrions avoir plus des permanents que des vacataires car ces derniers nous coûtent énormément chers.

CI: La capacité d’accueil des étudiants à l’UDC pose problème à chaque rentrée. Avez-vous un commentaire à faire sur cette problématique?

Dr IAT: Effectivement, tu as raison je ne peux pas te dire le contraire.Il y a un énorme problème sur la capacité d’ accueil des étudiants. Actuellement, l’UDC attend environ 15.000 étudiants l’année prochaine pour 1250 étudiants au début de l’Université en 2003. Bien sûr c’est une casse tête pour nous de trouver des solutions à cette problématique. Mais nous devrions vite gérer tout cela. Mais si nous parlons de ce que nous avons actuellement, l’Université accueillera à peu près 13.000 étudiants la rentrée prochaine. Pour le cas de l’amphithéâtre, le gouvernement et l’Université se sont réunis aussi avec les responsables du chantier afin de revoir de quelle manière l’Université pourrait compter ce bâtiment dès la rentrée prochaine. Certes c’est compliqué pour le moment mais c’est faisable. Enfin je veux dire que les places d’accueil à l’Université sont très importantes.

Nous sommes dans un pays où le gouvernement a insisté dans le fait que tout comorien doit trouver un endroit à étudier. Mais il faut que nous et le gouvernement trouvent ces places à faire entrer ces étudiants. C’est est ce qui nous permis de réfléchir au fait de créer d’ autres formations. Prenons l’exemple aujourd’hui à Anjouan et mwali , nous n’avons pas encore ouvert un Master c’est ce qui a permis aux étudiants anjouanais de venir à Ngazidja. Mais cette année,nous envisageons d’ ouvrir un Master à Patsy. Bientôt nous envisageons aussi de spécialiser nos formations dans nos Îles.

CI: Ces derniers temps les étudiants comoriens qui sont sur le site de Mvuni ne sont pas à l’abri. Leur sécurité est tellement fragilisée. Ya-t-il un programme de sécurisation du site de Mvuni? Où en sommes-nous avec les cités universitaires construites par le Royaume de Maroc à Mvuni et à Patsy il y a déjà un peu plus de 6 ans?

Et enfin Les enseignants contractuels demandent plus de considération.

Dr IAT: La sécurité des étudiants à Mvuni me hante énormément que les autres sites car eux ils sont au moins encerclées par des barrières même si certains sont en faille mais quand même nous pouvons les refaire. Mais à Mvuni ce n’est pas le cas, les bâtiments sont entourés par les arbres. Nous pensons bientôt à sécuriser le site heureusement que le gouvernement nous a dit de se contenter de ce qui est éducation et réflechir ensemble de ce qui est de la construction des infrastructures. Nous avons bien étudié et nous les avons présentés au gouvernement mais comme cet argent je l’ai pas sur moi actuellement nous espérons que le gouvernement et d autres ONG puissent nous aider à rendre possible la sécurisation du site.

En effet, pour ce qui concerne les cités universitaires , le gouvernement a mis en place ces derniers temps un nouveau projet pour ces bâtiments que ce soit à Mvuni ou à Patsy afin de donner plus de garanties et de confort aux nombres d étudiants qui vont bien sûr se loger là-bas. Je suis venu ici et j ai trouvé que ces sont l’ uns des priorités du gouvernement.

En fin le cas des enseignants contractuels, ces sont des enseignants qui sont avec nous depuis un moment. C est normal qu ils soient régularisés et nous comprenons parfaitement leurs inquiétudes et nous comptons bientôt trouver une solution car nos ressources intérieures ne nous permettent pas actuellement de faire quelques choses. Mais nous allons réfléchir et trouver une solution à cette situation inchaalh.