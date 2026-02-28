Internet lent, appels coupés : Comores Telecom et YAS épinglés par le régulateur

Le secteur des télécommunications comorien reste confronté à de sérieux défis. D’après le rapport 2025 de l’ANRTIC, présenté ce jeudi, les deux principaux opérateurs du pays, Comores Telecom et YAS Comores, n’ont pas réussi à satisfaire l’ensemble des critères de qualité fixés par le régulateur. Les tests ont porté notamment sur la qualité des appels, le débit internet ainsi que la stabilité du réseau, des points régulièrement critiqués par les usagers.
Si certains indicateurs ont tout de même été jugés conformes, ces résultats ne font pas l’unanimité. Le président de l’association des consommateurs, Hamidou Mhoma, estime que les performances restent loin des attentes. Selon lui, aucun opérateur ne répond réellement aux exigences de l’économie numérique, alors que les abonnés continuent de faire face à des coupures fréquentes et à une connexion souvent lente.
Du côté des autorités, le ministre des Postes et Télécommunications, Oumouri Mmadi Hassani, reconnaît des résultats « peu satisfaisants ». Il souligne toutefois une progression par rapport aux années précédentes, laissant entendre que des efforts restent nécessaires pour améliorer durablement les services.
