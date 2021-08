Le journaliste Toufé Maecha est banni d’un taxi pour avoir demandé poliment au chauffeur de baisser le son de la radio de la voiture. Normalement le client est roi mais dans ce cas le chauffeur n’a fait qu’à sa tête et a décidé de bannir le journaliste pour toujours de sa voiture. Mais on ne sait pas si à la fin de la course le chauffeur a accepté le paiement du trajet.