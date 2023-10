Inflation historique aux Comores : 12,4%

L’année 2022 s’est avérée particulièrement éprouvante pour les Comores, avec un taux d’inflation atteignant un niveau sans précédent de 12,4%. Cette situation a été aggravée par la montée vertigineuse des coûts associés à l’énergie et au transport. Le quotidien des ménages comoriens se trouve désormais sous pression, leur pouvoir d’achat étant sérieusement érodé. Cependant, une lueur d’espoir persiste grâce à l’augmentation des transferts d’argent par la diaspora, offrant un certain soutien à la consommation intérieure. Face à ce défi économique, les autorités monétaires s’activent, avec un objectif ambitieux de ramener l’inflation à 8,4% à la fin de l’année 2023. Elles déploient ainsi des stratégies de soutien économique pour atteindre cet objectif. Malgré ces efforts, le poids de l’inflation pèse lourdement sur la vie quotidienne des Comoriens. Une intervention solide et bien pensée est impérative pour rétablir la stabilité économique et renforcer la qualité de vie des résidents​​.

ANTUF Chaharane