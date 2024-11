Indignation : un conteneur pour vendre des sandwichs installé au cœur de la Place de l’indépendance.

La Place de l’Indépendance, située au cœur de Moroni, est un lieu emblématique des Comores, symbolisant la souveraineté et le chemin vers l’autonomie nationale depuis le 6 juillet 1975. Ce lieu, chargé d’histoire et de souvenirs pour le peuple comorien, est régulièrement le théâtre de commémorations et de célébrations rendant hommage aux figures qui ont lutté pour la liberté du pays. Cependant, récemment, un événement a bouleversé l’opinion publique et suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

À la surprise générale, un conteneur transformé en snack vendant des sandwichs a été installé en plein centre de la Place de l’Indépendance. Ce phénomène inattendu a rapidement choqué les Comoriens, qui voient en cet acte une atteinte au caractère sacré du lieu. Selon de nombreux internautes, cette initiative constitue un manque de respect envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays. Beaucoup considèrent ce conteneur comme une dévalorisation du lieu historique, certains qualifiant même cela de « sacrilège ».

Les commentaires indignés affluent sur les réseaux sociaux. « Il y a des symboles qu’il faut respecter. C’est quoi cette pagaille ? » s’interroge un utilisateur, tandis qu’un autre déplore la décision des autorités d’avoir permis une telle installation en ces termes : « Comment ont-ils pu donner l’autorisation pour cela ? »

Les internautes pointent du doigt une gestion inappropriée de l’espace public et de la mémoire collective. Pour eux, la Place de l’Indépendance doit rester un lieu de recueillement et de respect, sans interférence commerciale. Ce conteneur, jugé déplacé, met en lumière un conflit entre modernisation et préservation des symboles nationaux, et le débat continue de s’enflammer sur les réseaux sociaux.

ANTUF Chaharane