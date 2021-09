Indicateurs de gouvernance des migrations : Le rapport final remis hier au gouvernement

Le document a été remis au ministre de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine, par le coordinateur du Système des Nations-Unies, François Batalingaya. Les indicateurs de gouvernance des migrations (Mgi) permettent d’évaluer la base des structures nationales, aidant ainsi à identifier les leviers politiques pouvant être utilisés pour renforcer la gouvernance des migrations.

Le rapport final des indicateurs des migrations remis au gouvernement comorien. La cérémonie de remise officielle a eu lieu, dans la matinée d’hier, mardi 28 à la salle de conférence de l’hôtel Le Retaj. Le document a été remis au ministre de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine, par le coordinateur du Système des Nations-Unies, François Batalingaya.

Les indicateurs de gouvernance des migrations (Mgi) permettent d’évaluer la base des structures nationales, qui aident à identifier les leviers politiques pouvant être utilisés pour renforcer la gouvernance des migrations. L’objectif général de ces indicateurs est de mesurer les capacités nationales en matière de gouvernance des politiques des migrations dans leurs contextes respectifs en fonction de leurs priorités.

Le Mgi a trois objectifs, tels que défini dans leur rapport. «Une bonne gouvernance des migrations et les politiques connexes devraient viser à l’amélioration du bien-être socioéconomique des migrants et de la société, une bonne gouvernance des migrations est fondée sur des mesures efficaces pour faire face aux aspects d’une crise relative à la mobilité, les migrations devraient se dérouler dans des conditions sûres, en bon ordre et dans la dignité», peut-on lire dans le rapport.

En Union des Comores, plusieurs aspects ont besoin d’être renforcés dans les différents domaines comme l’inexistence d’une politique ou d’une stratégie pour lutter contre les crimes haineux, la xénophobie, la violence et la discrimination contre les migrants ou la mise en place d’évaluations nationales sur la demande de travailleurs migrants qui souhaitent integrer le marché du travail, entre autres.

281 millions de migrants dans le monde

Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur du Système des nations unies en Union des Comores, François Batalingaya a tenu à saluer les efforts des Comores pour, «l’adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, et régulières en fin 2018, ainsi que la mise en place d’une commission multisectorielle de suivi et d’orientation des questions migratoires placées sous la coordination du ministère de l’Intérieur, en décembre 2019».

Le fonctionnaire onusien a toutefois rappelé que l’Assemblée générale des Nations Unies appelle les gouvernements à «faciliter une migration et une mobilité ordonnée, sûre et responsable des personnes, notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées». Pour le ministre de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine, ce diagnostic, suivi de recommandations sera une excellente base pour mobiliser l’ensemble des acteurs afin d’en faire bon usage notamment en élaborant sa politique.

«Ce rapport conçu pour soutenir une politique migratoire bien gérée va pouvoir permettre à l’Union des Comores, sur la base du bilan des structures de gouvernance migratoire et des priorités qui ont été identifiées, de discuter des moyens par lesquels le gouvernement va pouvoir s’appuyer pour renforcer sa gouvernance migratoire dans tous les secteurs», affirme le ministre. En 2020, l’Organisation Internationale des Migrations, (Oim) a estimé à 281 millions, le nombre de migrants internationaux dans le monde.

Nourina Abdoul-Djabar / Alwatwan