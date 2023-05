Incompétence à la Sonelec: : La révision des générateurs toujours en attente malgré l’arrivée des pièces de rechange

La Société nationale de l’électricité des Comores (Sonelec) est de nouveau sous le feu des critiques, suite à la lenteur de la révision des générateurs de ses centrales, malgré l’arrivée des pièces de rechange à Moroni. Une situation qui ne favorise pas l’amélioration de la fourniture du courant dans plusieurs localités périphériques de Ngazidja.

Pourtant, le directeur général de la Sonelec avait annoncé la révision de ces générateurs au début du mois sacré de Ramadhwani, lors d’une rencontre avec la presse. Mais depuis lors, rien n’a été fait, alors que la situation devient de plus en plus critique.

Au niveau de Mwali, la situation est particulièrement inquiétante. Un seul générateur fonctionne, sans qu’il y en ait un autre de réserve. Selon une source au sein de la Sonelec, cette situation serait due à l’erreur d’un employé, qui aurait lancé la commande des pièces sans prendre en compte les références données par les techniciens des centrales.

Pire encore, le fournisseur choisi pour la livraison des pièces est chinois, alors que les techniciens des centrales avaient recommandé des fournisseurs belges ou français. En outre, ces pièces seraient reconditionnées et ne seraient pas conformes aux références données par les techniciens.

Face à ces accusations, le conseiller en communication de la Sonelec, Ali Mohamed, tente de minimiser la situation. Selon lui, le retard constaté est dû à une vérification des références et à une identification des pièces. Il assure également que le fournisseur principal de la Sonelec reste Caterpillar et que le retard d’approvisionnement des pièces n’a rien à voir avec les références.

Ces déclarations sont pourtant contredites par la situation sur le terrain, où les habitants de Ngazidja sont privés de courant depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans certaines localités.

La population comorienne est en droit de se demander si les dirigeants de la Sonelec sont compétents et s’ils sont à la hauteur de leur mission de fournir une électricité de qualité à la population. Cette situation démontre une fois de plus l’incapacité des dirigeants de la Sonelec à gérer efficacement les ressources et les équipements de cette société.



Misbah Said