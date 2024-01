Incohérences flagrantes dans les résultats des votes : écart considérable entre les suffrages éxprimés.

Le 14 janvier, les Comores ont connu un jour électoral d’une importance particulière, puisque les citoyens ont été appelés aux urnes pour choisir simultanément leurs gouverneurs et leur président. Malheureusement, ce double scrutin a été terni par des allégations de fraude. Des vidéos circulant sur Internet ont montré des individus bourrant les urnes. De plus, des bureaux de vote ont été déplacés le jour même du scrutin, et dans certains cas, le vote a été prématurément arrêté vers 14 heures.

Aujourd’hui, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié les résultats provisoires, mais ceux-ci révèlent d’importantes incohérences.

Première incohérence : une différence notable dans la participation

– Pour les élections des gouverneurs, le décompte indique 189 497 votes exprimés à travers les trois îles.

– En revanche, pour la présidentielle, seulement 55 257 suffrages ont été comptabilisés.

– Cela implique que sur les 189 497 électeurs ayant participé au scrutin des gouverneurs, seulement 29,16 % (soit 55 257 personnes) ont également voté à la présidentielle. En d’autres termes, près de 70 % des votants ont choisi de ne voter que pour les gouverneurs.

Deuxième incohérence : disparité dans le soutien aux candidats de la mouvance présidentielle

– La répartition des votes pour les candidats de la mouvance présidentielle dans les trois îles montre des disparités notables :

– À Ngazidja, Ibrahim Mze a reçu 58 313 voix.

– À Anjouan, Zaidou Youssouf a obtenu 25 653 voix.

– À Mohéli, Chamsia a eu 5 998 voix.

– Au total, ces candidats ont rassemblé 89 974 voix.

– Cependant, seulement 36,91 % de ces électeurs (soit 33 209 personnes) ont voté pour Azali à la présidentielle.

Ces incohérences soulèvent des questions sur la légitimité du processus électoral et la confiance des citoyens dans les résultats annoncés.

ANTUF Chaharane