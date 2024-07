Incinération de 900 cartons de produits carnés impropres à la Consommation par l’INRAP

Mohéli le dimanche dernier, l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement (INRAP) a procédé à l’incinération de 900 cartons de produits carnés jugés impropres à la consommation. Cette opération s’est déroulée sur le site de Bangani Djoiezi et s’inscrit dans le cadre des missions de l’institution visant à protéger la population comorienne contre les risques sanitaires liés à la consommation de produits alimentaires en mauvais état.

Les 900 cartons incinérés, chacun pesant 10 kilogrammes, représentaient une valeur estimée à plus de 10 millions de francs comoriens. Cette décision fait suite à un incident survenu lors du transport de ces marchandises par le bateau Al-Yasmine, qui a connu une panne de moteur en haute mer, entraînant la dégradation des produits carnés à bord.

Le bateau Al-Yasmine avait quitté le port de Moroni le vendredi 28 juin vers 21h, en direction de Mohéli. Outre les passagers, le navire transportait une grande quantité de marchandises, dont des produits carnés destinés à divers commerçants. Parmi eux, Irfay Ahamada, alias Kosso, a été particulièrement touché. En effet, ce jeune commerçant a perdu 400 cartons d’ailes de poulet, 100 cartons de cuisses, 100 cartons de poitrines et 100 cartons de pilons, soit un total de 700 cartons partis en fumée.

La panne de moteur a immobilisé le bateau pendant plus de 24 heures en haute mer. Il a fallu attendre le samedi après-midi pour que l’Al-Yasmine soit remorqué jusqu’au port de Bangoma. Les passagers, quant à eux, ont été transbordés sur des vedettes vers Bangoma.

« J’ai toujours des vedettes pour le transport de mes marchandises de Moroni vers Mohéli, mais à cause de la météo défavorable, je n’avais pas d’autre choix que de les envoyer par ce bateau », explique Irfay Ahamada. Initialement, il devait récupérer sa cargaison le lendemain matin, mais des retards et la chaleur ont provoqué la décongélation des produits carnés. « À 16h, on m’a appelé pour m’informer du problème du bateau. Il était déjà trop tard ; les produits étaient décongelés », ajoute-t-il avec regret.

En soirée, Ahamada a pu récupérer 500 cartons alors que le bateau était encore en mer, entre Chindini et Domoni. Le dimanche matin, lorsqu’il est arrivé au port de Bangoma pour récupérer le reste de ses cartons, il a constaté que les produits étaient déjà pourris. Conformément aux régulations sanitaires, ces produits ont été incinérés en collaboration avec l’équipe de l’INRAP.

Le jeune commerçant espère maintenant que l’INRAP l’aidera à obtenir une compensation auprès des armateurs de l’Al-Yasmine. « J’espère que l’INRAP va m’épauler pour avoir mes droits sinon je n’arriverai plus à m’en sortir », conclut-il.

