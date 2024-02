Incident à l’aéroport de Ouani : L’avion de la compagnie R’Komor rate son atterrissage

Ce matin, à l’aéroport de Ouani à Anjouan, l’avion de la compagnie R’Komor a connu un incident lors de son atterrissage, sortant de la piste prévue. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer pour le moment, apaisant ainsi les inquiétudes au sein de la communauté aéroportuaire et des passagers.

L’incident, survenu lors de l’atterrissage de l’avion de la compagnie R’Komor, a mobilisé immédiatement les autorités aéroportuaires et les équipes de secours. Des équipes ont été rapidement dépêchées sur place pour évaluer la situation et garantir la sécurité de tous les passagers et membres d’équipage à bord.

Misbah Saïd