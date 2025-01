Incendie criminel à l’école maternelle T6 de Kawéni ? un défi supplémentaire pour Mayotte

Le lundi 30 décembre 2024, en fin de journée, un incendie dévastateur a frappé l’école maternelle T6 de Kawéni, à Mayotte. Ce sinistre est survenu alors que le Premier ministre François Bayrou était en visite officielle sur l’île. Cet événement tragique met en lumière les difficultés croissantes auxquelles est confronté le système éducatif mahorais.

Dès le lendemain, le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, et le recteur de Mayotte se sont rendus sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts. Cet incendie vient aggraver une situation déjà fragile. En effet, selon la mairie, seulement 14 % des bâtiments scolaires de la commune sont actuellement pleinement opérationnels. Par ailleurs, 44 % des structures sont partiellement endommagées mais restent utilisables, un héritage des ravages causés par le cyclone Chido.

En réponse à cet incident, le Premier ministre François Bayrou a annoncé le déploiement d’un « plan vigilance » à Mayotte. Ce dispositif mobilisera l’armée et la gendarmerie pour protéger les établissements scolaires des risques d’incendie et de pillage. Lors de sa déclaration, François Bayrou a souligné l’urgence de la situation : « On ne peut pas laisser les écoles, les collèges et les lycées être chaque jour pillés ou pire encore, brûlés, puisque c’est le cas de ce que nous avons vu aujourd’hui. »

La rentrée scolaire, initialement prévue pour le 13 janvier 2025, pourrait être repensée en fonction de l’état des établissements. Le maire de Mamoudzou a tenu à rassurer les familles en affirmant que des solutions seraient mises en œuvre, même en mode dégradé, pour garantir la continuité de l’éducation.

Cet incendie illustre les défis supplémentaires auxquels Mayotte doit faire face dans sa reconstruction post-cyclonique. Au-delà des infrastructures, c’est l’ensemble du système éducatif et les perspectives des jeunes Mahorais qui sont en jeu. Une mobilisation renforcée des autorités locales et nationales sera nécessaire pour surmonter ces obstacles et assurer un avenir instable à l’île.

SAID Hassan Oumouri