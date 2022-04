Inauguration d’une école construite en cinq semaines à Itsandra Mdjini

L’école dispose de six salles de classe, quatre toilettes et une citerne. Un projet initié par l’association des jeunes d’Itsandra mdjini en France (Ajif) et réalisé par l’association Human’Isa. Celle-ci est une association française créée par cinquante-neuf élèves de la 22ème promotion de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (Isa btp) et qui œuvre pour la réalisation de projets solidaires venant en aide aux personnes dans le besoin.

La cérémonie d’inauguration de l’école primaire publique «Trassini» s’est déroulée jeudi dernier à Itsandra mdjini en présence du ministre de l’Intérieur, Mahamoud Fakridine, de l’ambassadeur de France en Union des Comores, Sylvain Riquier, du représentant du ministère de l’Education nationale, Ahmed Rafik, des notables de la ville ainsi qu’une foule immense venue pour l’occasion. La cérémonie a d’abord débuté par l’hymne national comorien chanté a capella par les élèves de l’Epp Trassini. Dans son mot de bienvenue, la directrice de l’école, Afia Moussa, très émue, a remercié l’association Human’Isa pour tous les efforts réalisés au service de l’éducation comorienne. «Un grand respect aux 59 ingénieurs qui n’ont ménagé aucun effort durant ces cinq semaines pour nous offrir ce bijou», a-t-elle reconnu.

Cinq semaines pour «un bijou»

Pour l’ambassadeur de France en Union des Comores, sylvain Riquier, «c’est une belle histoire de rencontre et de partage qui témoigne encore une fois l’amitié entre peuple comorien et français. Cinq semaines est un temps trop court pour réaliser un travail fabuleux comme celui-ci et nous ne pouvons qu’applaudir et saluer». «Cette performance n’est pas le fruit du hasard et je profite pour remercier les autorités locales qui ont soutenu la réalisation de ce projet. Nous ne cesserons de travailler au quotidien pour le développement des Comores», a-t-il ajouté.

Le conseiller du ministre de l’Education, a félicité les associations Human’Isa et Ajif au nom du ministère. «J’espère que c’est le début d’une longue amitié. Je demande à la communauté d’Itsandra de bien faire bon usage», a déclaré Ahmed Rafik. De son côté, le directeur de l’Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (Isa btp), Christian La Borderie, a tenu d’abord à remercier la commune d’Itsandra pour avoir accueilli comme il se doit ses élèves. «A l’Isa Btp, on procure du savoir-faire mais aussi du savoir être. Chaque année les ingénieurs s’engagent pour la réalisation d’un projet et cette année c’est au tour des Comores. Ce sont des ingénieurs en Btp mais qui se sont transformés en maçons, charpentiers…. et qui ont donné le maximum pour réaliser un joli travail. J’espère que les élèves qui sortiront de cette école pourront hériter de cette combativité et cette détermination», a avancé Christian La Borderie.

Mhoudini Yahaya/ Alwatwan