Inauguration du premier centre de dialyse à Mohéli

Mohéli, a franchi une étape importante dans l’amélioration de son système de santé avec l’inauguration de son tout premier centre de dialyse. Cette avancée est le fruit d’une collaboration étroite entre les Comores et les Émirats Arabes Unis, témoignant d’un effort concerté pour renforcer les infrastructures de santé dans la région.

Le président, Azali Assoumani, a souligné l’importance de cette inauguration dans le cadre des relations entre les Comores et les EAU. Il a exprimé l’espoir d’ouvrir un autre centre de dialyse à Anjouan, mettant en lumière les ambitions du gouvernement pour améliorer l’accès aux soins de santé dans tout l’archipel.

La création de ce centre de dialyse à Mohéli est un jalon crucial, non seulement pour l’île elle-même, mais aussi pour l’ensemble des Comores. Les patients souffrant de maladies rénales, qui auparavant devaient se rendre à l’étranger ou dans des régions éloignées pour recevoir des traitements de dialyse, auront désormais accès à des soins vitaux plus proches de chez eux. Cela représente un progrès significatif dans la qualité de vie des patients et de leurs familles, tout en allégeant la pression sur les autres infrastructures de santé du pays.

L’inauguration de ce centre marque une étape importante dans les efforts continus des Comores pour moderniser et élargir son système de santé. Elle souligne également l’importance de la coopération internationale dans le développement des infrastructures sanitaires des petites îles. Ce centre, espérons-le, sera le premier d’une série d’initiatives visant à offrir des soins de santé de qualité et accessibles à tous les Comoriens.

ANTUF Chaharane