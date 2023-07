Inauguration du nouveau siège de la direction générale de la Sécurité Civile à Moroni

Ce matin, le Président Azali Assoumani a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment qui abritera désormais la Direction Générale de la Sécurité Civile à Moroni. L’événement a été honoré par la présence de M. François Batalingaya, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, de M. Snehal V Soneji, le Représentant Résident du PNUD, ainsi que d’autres hauts responsables.

La construction de cet imposant édifice a été rendue possible grâce aux efforts de collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Le nouveau bâtiment comprend quatre niveaux et compte un total de 66 pièces, comprenant des bureaux, des dortoirs pour hommes et femmes, une salle de conférence et une salle de crise.

Le budget total alloué à la construction s’élève à 412 582 534 KMF, généreusement financé par le PNUD à travers le Fonds pour l’Environnement Mondial. Cet investissement considérable témoigne de l’engagement de la communauté internationale et du PNUD à renforcer les capacités et les infrastructures des Comores dans le domaine de la sécurité civile.

Lors de son discours, le Président Azali Assoumani a exprimé sa gratitude envers le PNUD et le FEM pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce projet. Il a souligné l’importance du nouveau siège dans le renforcement des capacités de préparation et de réponse aux catastrophes du pays, ainsi que dans son engagement à assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens.

Soibah Said