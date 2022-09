Inauguration du nouveau Pôle Mère – Enfant de l’Hopital de Fomboni

Le Président de la République, AZALI Assoumani, a inauguré ce samedi 03 septembre, le nouveau Pôle Mère – Enfant, du Centre Hospitalier de Fomboni, à Mohéli.

La nouvelle annexe du CHRI de Fomboni, qui abrite désormais les services de maternité et de pédiatrie, est dotée d’équipements modernes et à la pointe de la technologie. Elle va permettre d’offrir aux femmes et aux enfants, des soins de qualité dans leur propre pays.

Ce nouveau pôle d’une quarantaine de lits, est composé de six services, dont, une unité d’obstétrique, une unité de gynécologie, une unité de néonatalogie, et une unité d’anesthésie, ainsi que trois blocs opératoires, dont une salle pour la petite chirurgie.

A cours de son allocution, le Chef de l’État, a exprimé sa profonde gratitude, aux hautes autorités des Émirats Arabes-Unis, représentées dans cette cérémonie inaugurale, par Dr Maitha Bin Salem Al-Shamsi, Ministre d’État et Conseillère de Son Altesse Sheikha Fatima bint Moubarak-al-Nahyan, pour le financement de la construction de ce Centre, à travers le Croissant Rouge des Émirats.

A ce propos, le Président a déclaré ce qui suit : « le financement de ce centre de santé n’est autre que l’expression de l’excellence des relations qui unissent nos deux pays et de la volonté affichée du Gouvernement des Émirats Arabes Unis, d’accompagner constamment l’Union des Comores, dans la mise en œuvre de projets importants pour son développement socio-économique ».

Avant de poursuivre, « notre vision d’émergence à l’horizon 2030 ne peut se réaliser pleinement sans l’amélioration des conditions de santé de nos populations et notamment celles de la mère et de l’enfant. C’est dans ce sens que nous avons accordé une place prépondérante au secteur de la santé dans le Plan Comores Émergents, afin de permettre à notre pays de disposer de systèmes de santé performants, capables de répondre aux attentes de notre peuple et aux défis sanitaires mondiaux ».

Le Président de la République a rappelé, dans ce contexte, le chantier en cours du Centre Hospitalier Universitaire d’El-Maarouf, pour en faire un grand hôpital de référence, ainsi que la construction d’un Centre d’imagerie médicale sur le même site.



« J’ose alors espérer, que le Ministère de la Santé, ainsi que le personnel médical et les autorités concernées, veilleront jalousement à son entretien et à son bon fonctionnement, afin d’assurer sa durabilité. J’invite tout particulièrement le personnel soignant, à faire des conditions d’accueil et de prise en charge des patients, leur grande priorité afin d’encourager les comoriens à faire confiance à nos établissements, au lieu de prendre le risque d’aller chercher, à l’extérieur, des soins médicaux qu’ils peuvent recevoir dans leur propre pays », a conclu le Chef de l’Etat.

Beit-salam