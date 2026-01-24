Inauguration de la plateforme COMRUSS : un nouveau pont économique entre les Comores et la Russie

.
Le Chargé d’affaires a.i. de la Fédération de Russie, M. Alexeï Buriak, a pris part à la cérémonie solennelle d’inauguration de la plateforme de coopération russo-comorienne COMRUSS, un événement marquant dans le renforcement des relations économiques entre les Comores et la Russie.
Créée à l’initiative de l’entrepreneur comorien Zahir Nassir Houssen, avec le soutien de la communauté d’affaires du pays, la plateforme COMRUSS a pour ambition de développer et de structurer les échanges économiques entre les opérateurs des deux nations. Elle se positionne comme un cadre de coopération destiné à favoriser les partenariats, encourager les investissements et faciliter les échanges commerciaux dans un esprit de collaboration mutuelle.
Dans un contexte international en pleine recomposition, cette initiative traduit une volonté claire de diversification des partenariats économiques des Comores. En s’appuyant sur le dynamisme du secteur privé, COMRUSS entend jouer un rôle de passerelle entre les entreprises comoriennes et russes, en créant des opportunités concrètes de coopération et de développement.
La participation du Chargé d’affaires a.i. de la Russie à cette cérémonie d’inauguration revêt une portée diplomatique significative. Elle illustre l’intérêt de Moscou pour un renforcement des relations économiques avec les Comores et confirme l’existence d’un terrain favorable à une coopération bilatérale plus structurée.
Avec le lancement de COMRUSS, les relations russo-comoriennes semblent ainsi entrer dans une nouvelle phase, davantage orientée vers l’économie réelle et les initiatives entrepreneuriales. Les prochains mois permettront de mesurer l’impact concret de cette plateforme et d’identifier les secteurs stratégiques qui pourraient bénéficier en priorité de cette dynamique naissante.
Said Hassan Oumouri
