 » il y a beaucoup d’ignames, on émerge je suis serein « Belou

En conférence de presse ce matin avec ses collègues de la mouvance présidentielle, le secrétaire général du parti CRC est revenu sur » les indications » qui montrent que les comores sont dans la bonne voie pour l’émergence: » les mois derniers, il y avait beaucoup d’ignames. On émerge. Vous pensez qu’on serait passé de pays pauvre à un pays de revenu intermédiaire si on faisait rien ? Il y a beaucoup de choses qui se font. J’ai recruté plus de 1000 militaires » Belou.

Le chargé de la défense est revenu aussi sur la polémique qu’il avait déclenché au sujet du traitement des informations à Alwatwan. Le SG du parti présidentiel estime que le soutien de son parti politique et de certains journalistes lui suffit: » je suis imperturbable. Certains journalistes m’ont soutenu. Le CRC me soutient « .

Pour rappel, Belou avait invité les journalistes qui veulent critiquer l’action gouvernementale de quitter le journal étatique et d’aller cultiver des patates

