Il y a 43 ans, le guide de la Révolution comorienne, Ali Soilihi a été lâchement assassiné

29 mai 1978-29 mai 2021. Il y a 43 ans aujourd’hui, le guide de la Révolution comorienne, Ali Soilihi a été lâchement assassiné.



Tantôt haï, tantôt aimé, tous conviennent qu’Ali Soilihi fut le plus éloquent, le plus courageux, le plus charismatique des politiciens comoriens. Cet ouvrage réunit quelques-unes de ses meilleures citations qui en disent long sur sa vision de la Nation comorienne. À travers elles nous avons une idée de ce qu’il planifiait pour le pays, à quel point il était visionnaire et nous comprenons amèrement pourquoi les Comores restent encore parmi les pays les moins avancés.

Les Punchlines d’Ali Soilihi, ouvrage disponible aux Éditions 4 Étoiles,

Prix : 12€

