Il faut sauver Maïmouna âgée de 5 ans, elle est à l’hôpital El Maarouf

SOS 🆘 pour Maïmouna Hassane âgée de 5ans. Élève en maternelle. Elle souffre d’une maladie du pancréas très avancés, actuellement elle suit des traitements à l’hôpital El Maarouf.

Pour survivre, Maïmouna Hassane doit subir une intervention chirurgicale suivie d’un traitement qui est élevé jusqu’à 1.000.000 Fc.

Sa famille n’ayant pas assez de moyens, elle demande de l’aide a toutes personnes de bonnes volontés pour sauver leur enfant.

Les numéros Telma de son maman ( +269 4964906 ) Sauvons cet enfant…💔🥺

Quel que soit le montant, chacun peut participer à cette cagnotte. c’est rapide et les paiements par Carte Bancaire sont 100% sécurisés.

Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette cagnotte autour de vous au maximum. MERCI ! Cliquez ce lien ⤵️#PARTAGER_L »INFO

https://www.cotizup.com/aide-humanitaire-maimouna

