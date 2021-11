“Il a été arrêté avec 2 autres hommes connus pour être des homosexuels “

Le suspect principal dans l’affaire du meurtre d’un père de famille en vacances aux Comores a été arrêté. Philippe Hervé a été arrêté à Malouzini avec deux autres hommes. Selon notre témoin “il était chez un homme connu dans le quartier comme étant homosexuel, ayant des relations s£xuelles avec des hommes. Et ce n’est pas pas la première. Ils étaient 3 dans cette maison, ils ont été tous arrêtés. Ils sont connus pour le *fira* dans le quartier et ce n’est pas la première fois où on voyait Philippe ici”, Ali*.

Philippe Hervé âgé de 17 ans est arrêté par la gendarmerie dans le cadre du meurtre de Hassane Ouled.

* prénom modifié