À deux mois des élections législatives, les candidatures se précisent dans les différentes régions des îles Comores. Dans la région d’Itsandra Sud, le Directeur Général des Routes et des Transports Routiers, Idaroussi Said Housseine, a été désigné pour représenter le parti présidentiel, le CRC. Cependant, sa désignation est entachée d’irrégularités flagrantes, au point que son principal concurrent a protesté par courrier adressé au président Azali. Dans cette missive, l’ancien ministre Djamailail accuse Idaroussi Said Housseine d’avoir acheté les grands électeurs du CRC pour garantir sa sélection. Bien que peu connu dans le paysage politique de sa région, Idaroussi Said Ousseine aspire à gagner en notoriété et à s’imposer comme une figure influente.

Idaroussi est surtout connu pour sa participation aux lectures de maoulid et pour sa tendance à faire la Fatiha lors de divers événements, au point d’être accusé de payer pour être bien installé dans diverses cérémonies religieuses et coutumières à travers le pays. Dans la perspective des élections à venir, il organise des prières religieuses dans l’ensemble de sa circonscription, ville après ville, au cours desquelles il distribue des billets de 5 000 francs comoriens (environ 10 euros) à chaque participant, selon le témoignage d’un notable ayant assisté à une de ces cérémonies dans la région d’Itsandra.

Nommé à ses fonctions actuelles par l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, Idaroussi Said Housseine a par la suite pris goût au pouvoir. Il a initialement soutenu l’ancien vice-président Mohamed Ali Soilihi, alors considéré comme le candidat du pouvoir, avant de se rallier à Azali Assoumani après la réélection de ce dernier en 2019.

Aujourd’hui, Idaroussi Said Housseine, dont la fortune suscite la controverse, mène une campagne de distribution d’argent sous couvert de duwaa, ce qui est perçu par certains comme une tentative d’achat de voix dans la région d’Itsandra. Cette région historique, marquée par des convictions fortes, n’a pas plié face aux pressions du début de la colonisation et a résisté dans les années 1980 sous les mercenaires du régime d’Ahmed Abdallah. Bazi Salim, député d’Itsandra, fut le seul député de l’opposition à avoir résisté à Bob Denard et au régime d’Ahmed Abdallah lors des législatives de 1987.

