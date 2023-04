i-Télé :Les Comores ça s’achète ou au pire ça se menace .

Un incident médiatique a suscité l’indignation. Lors d’une émission de la chaîne d’information continue i-Télé, un journaliste a fait une remarque controversée à propos de la position de l’État comorien sur l’expulsion des ressortissants comoriens de Mayotte.

Le porte-parole de l’État comorien avait affirmé que le pays n’accepterait pas de recevoir les personnes expulsées de Mayotte. En réaction à cette déclaration, le journaliste d’i-Télé a déclaré que la France n’arrive même pas à se faire respecter par les Comores. Une chroniqueuse présente sur le plateau a ajouté que des pays comme les Comores « ça s’achète ou au pire ça se menace ».

Ces propos, jugés néocolonialistes et racistes, ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. Les commentaires des journalistes ont été perçus comme humiliants pour l’État comorien et reflétant une vision condescendante des relations entre la France et les Comores.

La chaîne i-Télé n’a pas encore réagi officiellement à cette polémique, mais l’incident soulève des questions sur la responsabilité des médias dans le traitement des informations et le respect des principes déontologiques du journalisme.

Antuf chaharane