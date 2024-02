Hydrocarbures (SCH)confrontée à des pertes de 14,5 milliards de francs Comoriens

La Société comorienne des hydrocarbures (Sch), autrefois considérée comme un pilier financier solide, fait face aujourd’hui à des pertes annuelles significatives. Un rapport récent du Fonds monétaire international (FMI) met en lumière les diverses causes de cette situation précaire, déclenchant des interrogations sur l’avenir de l’entreprise et ses répercussions sur l’économie des Comores.

Ce rapport, achevé en décembre 2023 et publié en janvier 2024, dévoile une série de facteurs contribuant aux pertes de la Sch, totalisant 14.5 milliards de francs comoriens en 2022. La hausse du prix du baril de Brent, exacerbée par le conflit entre l’Ukraine et la Russie, et l’irrationalité des recettes attendues de la Sch, sont des éléments clés mis en exergue. Malgré une augmentation des prix à la pompe en mai 2022, la société a continué à enregistrer des pertes importantes.

Une part notable de ces pertes, soit 45%, est attribuée aux ventes de gasoil à la Sonelec, la société nationale de l’électricité, mettant en évidence la vulnérabilité de la Sch face aux pratiques commerciales défavorables. Cette situation soulève des inquiétudes quant à une éventuelle crise systémique, affectant à la fois la Sch et la Sonelec.

Le financement des approvisionnements énergétiques, jusqu’ici assuré par un tirage auprès de l’Islamic Trade Finance Corporation (Itfc), se révèle insuffisant face à la flambée des prix du Brent. La Sch est ainsi contrainte de compléter ce financement par d’autres moyens, tels que des fonds propres ou des prêts bancaires.

Malgré ses difficultés, la Sch demeure la plus grande contributrice de recettes publiques parmi les sociétés d’État comoriennes. En 2023, elle a versé une taxe intérieure sur les produits pétroliers (Tipp) estimée à 8,527 milliards de francs. Cependant, l’impossibilité de fixer les prix en fonction du marché et la poursuite des demandes de versements au budget de l’État aggravent sa situation financière.

Le rapport du FMI révèle également certaines pratiques problématiques, telles que les avances de carburant aux stations-service et des arrangements inappropriés avec l’armée, qui génèrent des tensions de trésorerie. En définitive, les pertes subies par la Sch sont assimilables à des subventions indirectes pour les consommateurs, impactant négativement à la fois la santé financière de la société et les recettes fiscales de l’État.

Face à ce tableau alarmant, le rapport du FMI sonne comme un avertissement urgent. Il met en lumière la nécessité de réformes structurelles et de pratiques de gestion plus rigoureuses pour sauvegarder la viabilité financière de la Société comorienne des hydrocarbures et, par extension, stabiliser l’économie nationale des Comores.

Saïd Hassan Oumouri