Huawei porte plainte contre Nazra pour «faux et usage de faux» présumé

Le géant chinois Huawei a déposé une plainte contre Nazra Said Hassane pour « faux et usage de faux » présumé. Cette action a été entreprise après la découverte d’un « supposé contrat » signé le 1er avril 2021 et qui prendrait fin le 31 mars 2024. Selon les informations disponibles, le document aurait défini les termes contractuels entre Halfate Styles, représentée par Halidi Fatouma, et Huawei Technologies Co Ltd, basé à l’île Maurice.

Cependant, il a été découvert que ce contrat était un « faux contrat, avec une fausse signature et un cachet falsifié ». En conséquence, la plainte de Huawei a été déposée auprès des autorités de la gendarmerie.

L’incident est une nouvelle preuve des défis auxquels sont confrontées les entreprises lorsqu’il s’agit de protéger leurs actifs, même dans un monde de plus en plus numérisé. La portée mondiale de la marque Huawei signifie qu’elle est une cible constante pour les escrocs, les contrefacteurs et les fraudeurs.

Selon une source proche de l’affaire, l’instruction est en cours et davantage d’informations seront disponibles dans notre édition de ce jeudi 13 avril.





Misam