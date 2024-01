Hôpital de Hombo : Le directeur danse pour la réélection du président alors qu’un patient est en danger faute d’oxygène.

Depuis quelque temps, Saïd Ali Ibouroui, une personnalité politique émergente, s’attaque activement à la gestion des hôpitaux comoriens, en particulier ceux d’Anjouan, notamment l’hôpital de Hombo à Mutsamudu. Après une tentative infructueuse de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, Ibouroui s’est concentré sur cette cause importante.

Mobilisation sur les réseaux sociaux pour révéler les défaillances Hospitalières



Saïd Ali Ibouroui a utilisé sa page facebook pour recueillir des témoignages sur les mauvaises expériences vécues à l’hôpital de Hombo. Depuis début novembre, il a reçu de nombreux témoignages, tant en vidéo qu’en écrit, illustrant les problèmes criants de cet établissement.

Un témoignage accablant du personnel hospitalier.



Récemment, un témoignage particulièrement frappant est parvenu à Ibouroi. Il révèle que le directeur de l’hôpital de Hombo se consacre à la campagne politique au lieu de s’occuper des besoins urgents de l’hôpital, comme le manque d’oxygène. Cette déclaration provient d’une employée de l’hôpital, qui a préféré garder l’anonymat par crainte de représailles.

Conditions désastreuses à l’hôpital de Hombo : un appel à l’action.



Le témoignage décrit des conditions déplorables : absence d’oxygène, douleurs intenses chez les patients, et même un jeune homme de Mutsamudu, gravement malade et risquant de perdre la vie. La source décrit également des infrastructures défaillantes, un manque de fournitures médicales essentielles et des problèmes d’hygiène récurrents. Elle accuse le directeur de négliger ses responsabilités et de démoraliser le personnel.Ces révélations, partagées par une femme en larmes, témoignent de l’état critique de l’hôpital.

ANTUF Chaharane