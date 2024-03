Honneur aux lauréats du concours Miss Lecture 2024

Une vague d’enthousiasme a submergé le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Nioumachoi, lors de la cérémonie de remise des attestations aux participants distingués du concours Miss Lecture 2024. Organisé en partenariat avec l’école primaire publique, l’école Vision Mledjélé, le collège rural, et l’école communautaire de Nioumachoi, l’événement a réuni parents, élèves et enseignants pour célébrer la passion de la lecture.

Sous les auspices d’Assane Nassor Abdou, l’animateur principal du CLAC, la cérémonie a débuté par un mot chaleureux, soulignant l’importance de l’événement pour la communauté éducative locale. Naima Faisoil, élève émérite et animatrice, a ensuite captivé l’auditoire en récitant un poème inspirant intitulé « Toi et la lecture » de Chantal SERGERA, avant la distribution des certificats.

Au niveau primaire, l’école Vision de Mlédjélé a brillé en remportant le premier prix, avec Naksam Said Ali Dahalane et Amroi Ben Ymame Bacar ex aequo. Les lauréates Zaina Djees et Fazla Lamiana, représentant l’EPP de Nioumachoi, ont également été distinguées pour leur engagement exceptionnel.

Au niveau du collège, la compétition était tout aussi féroce. Naima Faisoil de l’école communautaire de Nioumachoi (ECN) et Toimaenti Mirsoide du collège rural de Nioumachoi ont été couronnées ex aequo en tant que premières, tandis que Nilda Boina Mzé et Aicha Salim de l’ECN ont décroché la deuxième place, démontrant ainsi leur dévouement envers la lecture.

« Nous entrons dans une nouvelle ère pour les centres de lecture et d’animation culturelle des Comores », s’est réjoui Ben Ymame Bacar, coordinateur du sous-réseau CLAC. « Je suis fier du travail accompli par nos animateurs, et j’encourage tous ceux qui partagent notre vision à se joindre à nous dans cette noble mission. »

