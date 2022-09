Hausse des prix : «Aucun texte» pour encadrer et faire respecter les structures des prix

«Les arrêtés d’encadrement signés et publiés en pleine crise sanitaire ou au mois de Ramadhwani ne sont plus adaptables dans cette période actuelle», d’après Ismaël Moussa. «Nous l’avons à maintes reprises rappelé aux ministères concernés mais rien n’est encore fait». Le fonctionnaire soulignera que les derniers textes signés sont caducs car inapplicables. «Les arrêtés d’encadrement signés et publiés en pleine crise sanitaire ou au mois de Ramadhwani ne sont plus adaptables dans cette période actuelle», a-t-il fait savoir.

La direction en charge du contrôle des prix fait état du «manque d’un texte» pour encadrer les structures des prix des denrées de première nécessité, les produits agricoles et halieutiques en particulier. Le patron, Ismaël Moussa, a indiqué que les ministères et institutions concernés signent conjointement des arrêtés d’encadrement pour chaque prix «mais malheureusement, durant cette période exceptionnelle aucun arrêté n’a été publié».



Le fonctionnaire soulignera que les derniers textes signés sont caducs car inapplicables. «Les arrêtés d’encadrement signés et publiés en pleine crise sanitaire ou à la veille du mois de Ramadhwani ne sont plus adaptables dans cette période actuelle», a-t-il fait savoir avant d’ajouter que «nous l’avons, à maintes reprises, rappelé aux ministères et institutions concernées mais rien n’a été fait. Nous n’avons pas malheureusement le pouvoir d’intervenir sur cette hausse des prix. Et chacun fixe son prix comme bon lui semble malgré la crise».



Ismaël Moussa rappellera que la loi accorde ses services des pouvoirs de contraintes. Il a expliqué qu’avec la collaboration de la Police nationale, des descentes ont été effectuées pour assurer le contrôle des prix en tenant compte des textes d’encadrement mais l’ancien ministre de l’Economie, Mzé Aboudou Mohamed Chanfiou, s’était opposé à toute mesure de nature à susciter de tensions entre les opérateurs économiques et le gouvernement.

De nombreux chantiers et des réformes en standby

«Car des subventions sont prévues pour favoriser à la fois les consommateurs et les opérateurs économiques», a déclaré notre source en laissant entendre que la loi sur la concurrence ne se limite pas que dans la période de crises.Le directeur général du service de contrôle des prix notera que sa direction «n’a pas la légitimité et les moyens dont elle disposait sous l’autorité du commissariat des Finances de Ngazidja (disparu après le referendum du 30 juillet 2018, ndlr». Il a cité de nombreux chantiers et des réformes en standby, citant notamment «la non-réactualisation et l’harmonisation des textes en lien aux contrôles des prix, le code du commerce et la réforme de la loi sur la concurrence.

Hamidou Ali/ Alwatwan