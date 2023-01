Hamadi Mohamed Soihir viré, remplacé à la direction de l’AGID par Djaffar Ahmed

C’est la bombe de la journée et franchement on ne l’attendait pas du tout.

Après un peu plus de 6 ans à la tête de la direction de l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID),Hamadi Mohamed Soihir, l’enfant chéri de madame Azali, considérait comme intouchable est viré de son poste. Il laisse sa place à un autre enfant de Mohoro Djaffar Ahmed, ancien conseiller technique du Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire depuis 2017. Linu ndaho la mdji hawu dje

Please follow and like us: