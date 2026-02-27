Hachim Abdérémane honoré par le Japon pour son engagement

À l’approche du cinquantenaire des relations diplomatiques entre l’Union des Comores et le Japon, une reconnaissance symbolique vient saluer les efforts déployés pour renforcer les liens entre les deux nations. Le consul honoraire du Japon auprès des Comores, Hachim Abdérémane, a reçu le 24 février dernier un Certificat d’honneur du ministre japonais des Affaires étrangères, lors d’un iftar organisé en comité restreint à l’hôtel Itsandra.
La distinction lui a été remise par l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l’Union des Comores, Tojima Hitoshi, qui a salué un parcours marqué par un engagement constant en faveur du rapprochement entre Moroni et Tokyo. Nommé en avril 2023, Hachim Abdérémane s’est illustré par son implication dans le développement des échanges bilatéraux, notamment à travers son rôle d’ancien vice-président de l’Association des anciens stagiaires comoriens au Japon, créée en 2016.
Ce certificat récompense les personnalités dont l’action contribue à la compréhension mutuelle et à la coopération internationale. Pour les autorités japonaises, cette distinction reflète la solidité croissante des relations entre les deux pays.
