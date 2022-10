Guerre en Ukraine : La déclaration du président Macron est bien ridicule, Mayotte est occupée par la France

La déclaration du président Français a fait bien rire les comoriens. Pour rappel la France occupe illégalement l’île comorienne de Mayotte depuis 1974. Les nations unies reconnaissent Mayotte comme un territoire comorien. Alors la déclaration de Macron a beaucoup surpris les comoriens. La France viole la souveraineté de l’union des Comores depuis plusieurs décennies. Elle bloque par cette occupation illégale, le développement des autres îles des Comores. Puisque si les autres îles des Comores se développent plus que Mayotte cela pousserait les mahorais à protester contre cette occupation illégale, donc la France fait tout pour que les Comores restent dans l’assistanat. Plusieurs coups d’état qui se sont déroulés aux Comores ont été menés par des mercenaires français. La déstabilisation permanente permet à la France de rester maître du destin des Comores.

