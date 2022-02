Grève des taxis à Mutsamudu: Plusieurs chauffeurs arrêtés ce mercredi à Mutsamudu

Après trois jours de grève des taxis pour protester contre les méthodes « malsaines » de la gendarmerie, une solution a été trouvée le 08 février dernier. Mais ce mercredi, des chauffeurs de taxis ont été arrêtés et la grève continue son bonhomme de chemin.

Depuis deux jours, l’île d’Anjouan a été paralysée par une grève des taximan. Pour trouver une solution, le gouvernement a dépêché mardi dernier, Djanffar Salim Allaoui, ministre de l’Education nationale, accompagné du député Abou Achiraffi, pour négocier une issue rapide à ce mouvement qui avait paralysé la circulation sur l’île. Après plus de 5 heures de négociation dans les locaux de la gendarmerie nationale à Mutsamudu mardi dernier avec le bureau du syndicat des chauffeurs Usukani Wa Masiwa et les chauffeurs de taxis, en présence du Coordinateur de l’action gouvernementale, Nourdine Midiladji, du procureur de la République Mohamed Abdallah, du représentant du ministre de l’aménagement du territoire et des transports terrestres, du commandant de compagnie de la gendarmerie, des responsables de la brigade routière et du directeur de cabinet du maire de Mutsamudu, une issue a été trouvée. Les représentants des chauffeurs ont accepté de suspendre leur grève.

« C’est une grève non valable. La loi est pour tout le monde. Donc les chauffeurs doivent se ressaisir. Toutes les amendes sont prévues par la loi », déplore une partie de l’opinion. D’autres personnes estiment que la gendarmerie applique des méthodes hors norme. « Les assureurs sont des irresponsables. Et le code de la route s’applique d’une façon inacceptable » indique un chauffeur avant d’ajouter que « la grève continue jusqu’à nouvel ordre ».

Mais ce mercredi 09 février, des chauffeurs ont été arrêtés par la gendarmerie. Les chauffeurs arrêtés prétendaient se rendre à Sima pour joindre un autre groupe provenant de Nyoumakélé.

Dans un communiqué signé le 08 février dernier, il est indiqué que les chauffeurs des taxis se sont engagés à parachever la mise en place des 6 cellules constitutives de leur syndicat afin de créer les conditions d’une assemblée générale et élire un nouveau bureau, condition nécessaire pour pouvoir engager légitimement des discussions sur la mise en œuvre du nouveau Code de la route dont ils reprochent la sévérité de certains dispositifs.

Nabil Jaffar / LGDC