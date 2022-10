Grève des contrôleurs de l’Asecna: Le syndicat, basé à Dakar, lève son préavis

Nous précision que cette décision est consentie par les contrôleurs aériens de l’Asecna afin de contribuer à restaurer un climat social serein et favorable à un dialogue constructif en vue de la satisfaction de sa plateforme revendicative», précise le document posté sur la page Facebook de l’Usycaa. Cet organe a, en effet, annoncé la levée de son préavis de grève. Après un premier report d’un mouvement de grève qui devait avoir lieu en août, les contrôleurs aériens de l’agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar avaient passé à l’acte le 23 septembre.

Se dirige-t-on vers un compromis définitif entre la direction de l’Asecna et ses contrôleurs aériens ? Possible. C’est du moins ce qui se dessine d’après le communiqué publié, ce mercredi par l’Union des syndicats des contrôleurs de l’Asecna. «Le bureau exécutif de l’Usycaa décide que le préavis de grève réactivé le 20 septembre 2022 et suspendu le samedi 24 septembre soit levé à compter du jeudi 20 octobre.

