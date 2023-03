Grève à l’aéroport des Comores : des agents arrêtés et une crise qui menace les voyages

Les voyageurs se préparent à des perturbations à l’aéroport des Comores alors que les agents de l’aéroport ont lancé un mouvement de grève de durée indéterminée le lundi 20 mars. Les grévistes ont exprimé leur demande de limogeage du Directeur de l’aéroport, affirmant qu’il manque de volonté pour dialoguer avec ses collaborateurs et supérieurs.

Cependant, la mobilisation des agents a été renforcée après la convocation de responsables syndicaux et militants par la gendarmerie. Au total, neuf personnes ont été entendues, dont huit de l’ADC et une de la société COMAIR. Sept d’entre elles ont été déférées au tribunal, et le coordonnateur des délégués, le Secrétaire général et le président du syndicat ont été placés en détention à la prison de Moroni.

Quatre personnes sont sous contrôle judiciaire et doivent se présenter tous les matins à 8h au tribunal. Les restantes doivent se rendre lundi à la gendarmerie. La pénalisation d’un conflit social qui n’a encore vu aucune violence physique ni matérielle semble avoir renforcé la détermination des agents à maintenir leur demande.

La situation est préoccupante pour les voyageurs, car les grèves dans les aéroports peuvent causer de grandes perturbations et des retards importants. La direction de l’aéroport a reconnu le professionnalisme du directeur et sa grande expérience, mais certains de ses soutiens commencent à déplorer sa rigidité et son manque de dialogue. Les négociations entre les grévistes et la direction de l’aéroport n’ont pas encore abouti à une solution, et les voyageurs sont invités à suivre l’évolution de la situation et à contacter leur compagnie aérienne pour obtenir des informations sur les retards et les annulations possibles.