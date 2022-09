Gouvernance, Paix et Stabilité dans la région COI

Les États membres de la Commission de l’océan Indien (COI), se sont réunis ce jeudi 22 septembre à Antananarivo, pour le lancement du projet régional Gouvernance, Paix et Stabilité.

Le Directeur Général de la Coopération internationale et OPL auprès de la COI, M. IMAM Abdillah, y prend part, avec une forte délégation multisectorielle.

La COI, longtemps axée sur une coopération technique et de gestion de projets, a fait un saut qualitatif notamment lors de la retraite ministérielle de la COI, tenue à Moroni en août 2019.

La Déclaration de Moroni sur « l’avenir de la COI » a donc impulsé une évolution institutionnelle de l’Organisation qui a abouti à l’adoption de l’Accord de Victoria révisé.

Cette nouvelle architecture institutionnelle de la COI donne mandat à la COI de faire de la Gouvernance, la Paix et la Stabilité, un des axes prioritaires de l’organisation.

Le projet entend ainsi contribuer à l’amélioration des capacités des processus électoraux, à la prévention et à la médiation des crises, et à la promotion de gouvernance électorale.

En 2020, alors qu’il assurait la présidence du Comité des OPL, M. IMAM Abdillah, en collaboration avec le Secrétariat Général, avait validé le projet dont la convention de financement a intervenu une année plus tard.

Sous l’acronyme GPS, le projet Gouvernance, Paix et Stabilité est « une véritable boussole » pour ancrer et consolider la paix et la stabilité dans la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien et bénéficie d’une subvention de 8 millions d’euros de l’Agence Française de Développement.

Service communication