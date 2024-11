Gambie Vs Comores: Un fervent supporter des Cœlacanthes succombe à une crise cardiaque

La victoire des Comores contre la Gambie ce vendredi 15 novembre 2024 a marqué une étape historique pour l’équipe nationale des Coelacanthes, qui s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Cependant, cette fête a été assombrie par le décès tragique de Mohamed Ahmada, fervent supporter de l’équipe nationale, victime d’une crise cardiaque alors qu’il célébrait le deuxième but décisif des Comores.

Le match, disputé sur terrain neutre en raison des restrictions liées à l’homologation des stades, s’est soldé par une victoire éclatante des Comores. Ce succès a permis à l’équipe d’obtenir sa qualification à une journée de la fin des éliminatoires, une performance saluée dans tout l’archipel et au-delà

Mohamed Ahmada, originaire de Hasseindjé Ouchili, était connu pour son dévouement et son amour inconditionnel pour les Coelacanthes. Sa disparition a profondément ému la communauté. Son corps repose actuellement à l’hôpital El-Maaruf, où proches et supporters se réunissent pour lui rendre hommage.

Malgré cette perte, la qualification des Comores reste un symbole de détermination et d’espoir, une avancée majeure pour le football comorien sur la scène africaine. Les Coelacanthes rejoindront les grandes nations du football africain pour la CAN 2025, portant avec eux les rêves et le soutien de toute une nation.



Misbah Said