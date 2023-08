Free Mobile offre une nouvelle option d’internet aux Comores.

L’opérateur français Free Mobile a récemment étendu son offre mobile aux Comores, permettant à ses utilisateurs de se connecter à internet dans le pays à un tarif attractif. Pour moins de 10 000 FC, les abonnés peuvent bénéficier de 35 Go de données valables pendant un mois. Cette offre, qui ne comprend ni appels classiques ni SMS, est néanmoins séduisante face à la concurrence.

Depuis que les opérateurs locaux Telma et Comores Telecom ont mis fin aux forfaits illimités, l’accès à internet est devenu un défi pour de nombreux utilisateurs aux Comores. Avec un prix similaire, les opérateurs locaux n’offrent que 20 Go, bien en dessous des 35 Go proposés par Free.

Cette nouvelle offre de Free Mobile pourrait donc être une bouffée d’air frais pour les utilisateurs d’internet aux Comores, malgré l’absence d’appels classiques et de SMS. Cependant, pour ceux qui souhaitent rester joignables sur leur numéro local, ils devront soit disposer de deux téléphones mobiles, soit opter pour un téléphone à double SIM.

Said Hassan Oumouri