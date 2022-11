France : un mari soupçonné d’avoir tué sa femme, l’accusant d’actes de sorcellerie

Il dénonce des «actes de sorcellerie»

D’après le rapport d’examen psychiatrique, le mis en cause était atteint d’« une psychose délirante » lorsqu’il est passé à l’acte et présente « un état psychiatrique instable » également « évoqué par ses proches ». Il doit être présenté vendredi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour « homicide volontaire sur conjoint ».

