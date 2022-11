France: Mehran Karimi Nasseri est décédé au terminal 2F à Roissy

A Roissy, il était devenu un familier du personnel de l’aéroport et une figure emblématique, faisant l’objet de nombreux reportages de télévisions et radios, françaises et étrangères, avant la consécration cinématographique.

L’adresse était à la fois toute simple et très compliquée : Sir Alfred Mehran. Zone boutiquaire. Terminal 1. Roissy Charles-de-Gaulle. Sauf que ce n’était pas vraiment son nom. Mehran Karimi Nasseri , réfugié politique iranien qui a vécu plus de 18 ans à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle y est décédé samedi.

