Foundhi Djibril, un escroc démasqué, il ne tiendra pas sa promesse aujourd’hui

Oui le prédicateur religieux foundi Djibril est un escroc qui a volé de l’argent à plusieurs femmes. Nos confrères de Comores actualités ont réuni plusieurs éléments et épreuves qui peuvent envoyer ce voleur en prison . Il avait promis de s’exprimer ce soir mais il ne le fera pas. Djibril, le grand voleur est au courant de ce que l’équipe de Comores actualités a comme prévu et par peur , le prédicateur a supprimé sur son mur sa publication. Et ce soir ce voyou qui a fait plusieurs victimes ne parlera pas de son affaire sur les détournements d’argent.

