Formation du Croissant-Rouge aux Comores contre les maladies épidémiologiques.

Le 26 août, le Croissant-Rouge comorien, en partenariat avec la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI), a lancé une formation à Hantsambu pour préparer ses volontaires à répondre aux épidémies et crises sanitaires aux Comores. Cette formation de cinq jours vise à développer les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des activités de préparation et de réponse aux épidémies, a expliqué Mohamed Siradji, chargé du projet.

La formation couvrira divers aspects tels que la préparation personnelle, le mécanisme de déploiement, la coordination inter-acteurs, l’épidémiologie de terrain, les stratégies de riposte aux maladies diarrhéiques, vectorielles, fièvres hémorragiques et problématiques de malnutrition. Les 20 participants, travaillant dans le domaine médical ou sanitaire, seront évalués lors d’un exercice de simulation.

La PIROI, qui fait partie de la Croix-Rouge française, est le support régional de l’Océan Indien et aide tous les Croissant-Rouge et Croix-Rouge de la région. Elle intervient également régulièrement lors de crises sanitaires dans la région de l’Océan Indien depuis plus de dix ans.

Cette initiative est cruciale pour renforcer la capacité de réponse aux crises sanitaires aux Comores, un pays qui pourrait être confronté à diverses épidémies. En formant les volontaires du Croissant-Rouge, l’organisation s’assure qu’ils sont bien équipés pour répondre efficacement aux situations d’urgence.

Saïd Hassan Oumouri