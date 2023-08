Fomboni en péril Hydrique : Les nouvelles routes dévoilent un réseau de fuites inquiétant

Fomboni, Mohéli. La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) se retrouve au cœur d’une controverse grandissante à Fomboni, Mohéli, alors que des problèmes de fuites d’eau mettent en évidence les lacunes des récentes infrastructures routières. Sous les nouvelles routes en enrobé, qui ont englouti une part substantielle du budget de l’État, les tuyaux du réseau hydraulique fuient, laissant certains quartiers de la ville dans une situation de pénurie d’eau. La question persistante demeure : la SONEDE dispose-t-elle des moyens nécessaires pour résoudre ce problème criant ?

Les nouvelles routes en enrobé, vantées comme un symbole de modernité et de progrès, cachent désormais une réalité troublante. Les canalisations de 250 mm, chargées de fournir de l’eau au bassin de stockage de Fomboni, sont loin d’être en bon état. Les fissures dans certains tuyaux permettent à l’eau de s’échapper abondamment dans les quartiers voisins, privant de nombreux ménages de l’accès à cette ressource vitale. En particulier, les tuyaux reliant le bassin de stockage à l’école privée IQRA et au centre-ville ont été signalés comme étant particulièrement touchés.

Face à cette situation alarmante, les techniciens de la SONEDE ont été contraints de démolir les nouvelles routes en enrobé pour entreprendre les réparations nécessaires. Cette intervention n’est malheureusement pas nouvelle et a suscité l’inquiétude croissante de la population locale. En effet, les travaux ont déjà commencé il y a trois ans, mais les problèmes semblent avoir empiré depuis, avec des rapports indiquant que certaines familles sont désormais privées d’eau courante.

La question cruciale qui se pose est celle de la capacité de la SONEDE et de la direction des travaux publics à relever ce défi de manière efficace. Le directeur régional de la SONEDE, Abdoulbastoi Hamidi, affirme que des accords ont été conclus entre les deux entités pour gérer conjointement ces problèmes récurrents. Selon lui, chaque fois qu’une tranchée est creusée pour les travaux de la SONEDE, la direction des travaux publics s’engage à la reboucher ensuite. Cependant, les détails sur la faisabilité de cette collaboration et les ressources nécessaires pour réaliser cette tâche demeurent flous.

Alors que les habitants de Fomboni continuent de subir les conséquences de ces fuites d’eau et des perturbations routières associées, la confiance dans la capacité des autorités à résoudre ce problème reste en suspens. L’interrogation persistante reste de savoir si les moyens financiers et techniques seront suffisants pour rétablir la normalité dans la ville. En attendant, les regards critiques restent braqués sur la SONEDE et les autorités locales, dans l’espoir que des actions concrètes seront entreprises pour mettre fin à cette situation préoccupante.

Soibah Said