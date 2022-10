Fin des travaux de l’atelier de préparation d’activités pluriannuelles du chemin opérationnel du changement 2023-2025

Ce mardi 25 octobre 2022 a eu lieu au RETAJ la restitution des résultats de l’atelier de préparation d’activités pluriannuelles du chemin opérationnel du changement 2023/2025.

Les travaux qui ont été faits du 17 au 21 de ce mois entre des experts et les agents des différents services du Ministère des Finances Du Budget et Service Bancaire ont permis de poser les bases des plusieurs reformes.

Pendant son allocution, le Directeur du Cabinet du Ministère des Finances a exprimé sa satisfaction quant à la pertinence des résultats des travaux et a fait part à l’audience, des propositions retenues par le Ministère.

Il a aussi mis l’accent sur la volonté du ministère d’accompagner toute initiative qui contribuera à améliorer les rendements des services.

Des travaux approfondis sur les mêmes thématiques sont prévus dans un avenir proche, afin de mettre en application toutes ces réformes qui visent optimiser la qualité du travail de l’administration publique.

