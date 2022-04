Fin de la 57ème patrouille régionale du PRSP de la COI

C’est à bord du navire OSIRIS II que le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora et de la Francophonie, SEM Dhoihir Dhoulkamal a pris part, aux côtés du Ministre de l’Environnement, de la Production et de la Pêche, M. Houmed M’saidie, celui du Transport Maritime, M. Ahmed Ali Bazi, de l’Ambassadeur de France en Union des Comores, SEM. Sylvain Ruquier, du chargé de mission de la Commission de l’Océan Indien, M. Marc MAMINIAINA

et du Dg de la Coopération internationale, Officier Permanent de Liaison auprès de la COI, M. IMAM Abdillah, à la cérémonie marquant la fin de la 57ème patrouille régionale dans le cadre du Plan Régional de Surveillance des Pêches de la COI.

Le PRSP est un mécanisme de surveillance des zones maritimes des pays du Sud-Ouest de l’Ocean Indien pour assurer la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Dans son mot de bienvenue, le Ministre a souligné les efforts du Secrétariat Général, la disponibilité du Bureau de l’OPL dans le cadre de cette coopération régionale, et l’appui financier de la France/Réunion et l’UE, à travers les fonds FED et FEDER.

Grâce à ce programme régional qui regroupe les Comores, France/La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique,Tanzanie et les Seychelles, les opérations menées ont été ciblées et coordonnées, d’après le rapport des inspecteurs de pêches.

Pour cette 57ème patrouille régionale, la mission a sillonné, du 15 mars au 12 avril 2022, les eaux maritimes de l’Union des Comores, de Madagascar, des Seychelles et de la Tanzanie.

Service de Communication du ministère des affaires étrangères