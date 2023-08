Fermeture de l’hôpital de Washili par le personnel jusqu’à nouvel ordre

Le samedi 5 août, l’hôpital de Washili a été fermé par le personnel après une altercation avec une trentaine de jeunes de la ville de Kwambani. Ces derniers ont exigé le départ du major et d’une infirmière, tentant même de défoncer la porte du bureau du major. Les forces de l’ordre ont dû intervenir, utilisant des grenades lacrymogènes pour maîtriser la situation. Le personnel a ensuite décidé de fermer l’hôpital, transférant certains patients à l’hôpital de Mbeni et renvoyant les autres chez eux. La communauté accuse ces deux personnes de mauvaise gestion et de dégradation des conditions de travail et de soins. Le médecin-chef, Dr Nassurdine Djoumoi, a souligné la nécessité de la sécurité et a appelé à un vrai dialogue avec la communauté. L’hôpital est géré par l’International Islamic Relief Organization (Iiro), une organisation internationale sous la tutelle de la ligue islamique mondiale.

Saïd Hassan Oumouri