Femme enceinte pendant le mois de Ramadan : Entretien avec le Dr Soumaihat Ahmed Soilihi, gynécologue-obstétricienne

Le jeûne n’est pas contre indiqué mais il y’a des cas où la femme enceinte ne doit pas jeûner, selon Dr Soumaihat Ahmed Soilihi, gynécologue et osbtetricienne. Les femmes qui débutent une grossesse ou qui sont en fin de grossesse entre 8 mois et 9 mois, n’ont pas le droit de jeûner car le jeûne peut provoquer une déshydratation.

Les femmes qui ont 4,5,6 mois de grossesse peuvent jeûner si elles n’ont pas de problèmes, c’est à dire si elles arrivent à supporter le jeûne, elles n’ont pas de vertiges et si elles ne souffrent pas trop de la soif. Dans le cas contraire, elles doivent rompre le jeûne pour bien manger et boire.

Une femme enceinte qui est diabétique ou hypertendue, ne doit pas jeûner.

“Il y a d’autres situations où on déconseille à la femme enceinte de jeûner. Par exemple lorsque on a fait des examens à la femme enceinte et que nous constatons que le bébé ne pousse pas bien,, cc’est ce qu’on appelle un Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU). Dans ce cas de figure on interdit à la femme de jeûner. “

En règle général, la femme enceinte qui veut jeûner doit demander l’avis de son gynécologue.

Le Dr. Soumaihat Ahmed Soilihi trouve que les femmes qui débutent en premiers, ne respectent pas souvent les consignes données par les gynécologues. Elle a constaté qu’il y a plus de femmes qui font des fausses couches au mois ramadan.

Selon le Dr Soumaihat Ahmed Soilihi, le peu de femmes qui peuvent jeûner, doivent suivre un régime équilibré c’est-à-dire qu’elles doivent manger 3 fois à partir de Maghirb, vers 23h et à 4h du matin. Avec ces 3 repas elle doivent prendre un peu de sucre rapide, un repas qui contient des protéines et un repas qui durera longtemps dans le ventre (aliment à digestion lente) car le sucre rapide ne dure pas longtemps. Il faut équilibrer tout ça avec des fruits, des légumes et boire beaucoup d’eau à partir de la rupture du jeûne jusqu’à 4h du matin. Il faut arriver à consommer jusqu’à 5l d’eau par jour. Il faut éviter de prendre des repas riche en cholestérol, ceci est valable pour tout le monde pas forcement que les femmes enceintes. Il faut éviter de consommer le piment ou des repas durs (lourds). il faut privilégier des repas équilibrés et allégés.

“Le conseil que je peux donner, c’est que nous savons tous que nous sommes des musulmans et que l’islam interdit à la femme enceinte de jeûner et ce n’est pas pour rien. Je conseille à la femme enceinte qui veut jeûner, de consulter un médecin ou son gynécologue avant de commencer le jeûne.”

Rahma Matoir

