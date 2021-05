Dans une déclaration de plus de 30 mn ce samedi ,l’ancien maire de Fomboni Aboulkhairi Ali Mbaraka a fait savoir que Mohamed Said Fazul n’est plus gouverneur de Mohéli car son mandat de 5 ans a touché à sa fin ce 23 mai car selon lui, les manoeuvres déloyales de référendum et élections sont nuls et non avenus .

L’infatigable “Ambargo” a rappelé les maux et la lutte moheliennes depuis l’autonomie interne jusqu’à nos jours. Et estime que le gouverneur Fazul, le Ministre Bianrif Tarmidi, le vice-président Chabhane ont trahi ce qu’ils ont appris ensemble à l’école de Mohamed Assanaly. Mohéli est ,selon Aboulkhairi, devenu aujourd’hui orpheline et continue à payer le lourd tribut “Qu’est-ce que vous avez apporté à l’île de Mohéli depuis que vous avez commencé à occuper des postes politiques ?” S’est-il demandé en appelant aux jeunes patriotiques moheliens à se préparer à prendre la relève car pour lui ,l’heure a sonné. “Cap vers une confédération” lance-t-il .

Mohéli matin