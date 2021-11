Fazul a rencontré le directeur de l’Ortc

Rencontres du Directeur Général de l’ORTC avec le Gouverneur de l’île de Mohéli, le Coordinateur du Gouvernement et certains Directeurs Régionaux des Institutions partenaires.

Lors de sa visite au niveau de l’île de Moheli, le Directeur Général de l’ORTC Mohamed Abdou MHADJOU, accompagné du Directeur Opérationnel de la Télévision Hablani ASSOUMANI et le Chef du Personnel MASSOUNDI Said a rencontré les autorités insulaires notamment le Gouverneur de l’île, Mohamed Saïd FAZUL. L’occasion de discuter les voies et moyens à adopter pour un nouvel élan de l’ORTC Mohéli. Une rencontre qui s’annonce fructueuse vu la position prise par la première autorité de Moheli.Il a promis

d’accompagner Mohamed Abdou dans son plan d’action.

Le numéro un de l’ORTC a également eu une réunion d’échange avec la Directrice Régionale de Comores Telecom et le Directeur Régional de la SONELEC. Il était question pour tout un chacun de respecter les engagements pris à travers la convention de partenariat qui existe entre les différentes institutions partenaires.

Le Directeur Régional de la Société d’Electricité, promet de respecter les engagements signés entre les responsables des deux sociétés publiques.

Quant à la Directrice Régionale de Comores Telecom dit être prête de faire tout son possible pour que l’antenne de l’ORTC Moheli puisse travailler dans de meilleures conditions.

Avant de s’envoler à Hahaya, Mohamed Abdou MHADJOU a rencontré le Coordinateur du Gouvernement de l’Union des Comores. Une discussion cordiale qualifiée prise de contact entre les deux responsables.

Ortc