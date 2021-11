Faut-il exécuter Philippe et Koko ? Si la justice reconnaît leur culpabilité

La série de meurtre continue aux Comores. En moins de 72 heures deux personnes ont été tuées. Hassane Ouled a été tué à Moroni et le suspect principal est Philippe Hervé âgé de 17 ans. Said Youssouf alias Touké âgé d’une trentaine d’années a été tué violemment par Koko à Ndzaouzé où les jeunes réclament justice, ils ont barricadé les routes et des violents ont eu lieu avec la gendarmerie.

La question que tout le monde se pose n’est il pas temps d’appliquer les exécutions pour les personnes condamnées à mort ? Ne faut il pas appliquer simplement les exécuter Philippe et Koko ? Si la justice reconnaît leur culpabilité.

N-est il pas d’exécuter les prisonniers condamnés à mort et qui sont la prison de Moroni pour stopper ce nouveau fléau des meurtres ?

