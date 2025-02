Fatuma Eliyas, porte plainte, réclame un nouveau véhicule et 4 millions de francs après le scandale du carburant toxique.

Le fatalisme est une posture profondément ancrée dans la société comorienne. Nombreux sont ceux qui acceptent les injustices lorsqu’elles sont perpétrées par l’État ou par des figures de pouvoir, invoquant la volonté divine : « C’est Dieu qui l’a voulu. » Pourtant, ce fatalisme est souvent sélectif. Face à une injustice commise par un individu sans autorité, comme un vol ou une escroquerie, les réactions sont bien différentes : la colère s’exprime, et la recherche de justice devient une priorité.

Cette résignation face aux abus des autorités n’est pas due à une réelle conviction religieuse, mais plutôt à un sentiment d’impuissance. L’absence de moyens pour contester, le manque de structures de recours efficaces et la peur des représailles poussent les citoyens à accepter l’inacceptable. Ainsi, les abus de pouvoir se multiplient sans opposition, alimentant un cercle vicieux d’injustice et d’inaction.

Toutefois, cette dynamique pourrait être en train de changer. L’affaire récente impliquant la Société comorienne des hydrocarbures (SCH) en est une illustration frappante.

Depuis plusieurs mois, de nombreux automobilistes se plaignent de la mauvaise qualité du carburant vendu aux Comores. Ce carburant, jugé toxique pour les moteurs, a provoqué des pannes en série et d’importants dommages mécaniques. Sur les réseaux sociaux, l’indignation est palpable, mais jusqu’à récemment, aucune action en justice n’avait été engagée.

Face à l’ampleur du scandale, la SCH a organisé une conférence de presse, annonçant la création d’une commission mixte composée de syndicats d’automobilistes et d’associations de consommateurs. Cette commission aura pour mission d’analyser la qualité du carburant dans des laboratoires étrangers. Mais cette initiative n’a pas suffi à calmer la colère des victimes.

Parmi ces victimes, une femme a décidé de ne pas se contenter de protestations virtuelles. Fatuma Eliyas, une ancienne proviseure, a eu le courage de porter plainte contre la SCH et la station-service Bonzami. Ayant acheté une Mitsubishi L200 neuve en 2023, elle a rapidement rencontré des problèmes mécaniques majeurs, attribués à la mauvaise qualité du carburant. Sa pompe à essence et ses injecteurs ont été endommagés après seulement deux mois d’utilisation.

Constatant l’inaction des autorités et l’absence de réponse satisfaisante, elle a saisi la justice pour réclamer un nouveau véhicule et 4 millions de francs comoriens en dommages et intérêts. Son action marque un tournant : elle refuse de se résigner au fatalisme ambiant et invite les citoyens à en faire de même.

L’initiative de Fatuma Eliyas pourrait être le point de départ d’un changement d’attitude plus large. L’acceptation passive des injustices n’est pas une fatalité. La mobilisation citoyenne, même individuelle, peut forcer les institutions à rendre des comptes.

L’affaire du carburant toxique met en lumière un problème fondamental aux Comores : l’absence de contrôle sur les détenteurs de pouvoir. Lorsqu’aucune pression sociale ou juridique ne les contraint à respecter les règles, les abus se multiplient. Or, cette situation ne changera que si les citoyens cessent de considérer l’injustice comme une fatalité et osent exiger des comptes.

Peut-être assistons-nous à l’émergence d’un nouvel état d’esprit aux Comores, où la justice ne sera plus un privilège réservé aux puissants, mais un droit revendiqué par tous.

Said Hassan Oumouri