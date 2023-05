Fahmi Said Ibrahim appelle à une réorientation de la diplomatie comorienne

Dans une lettre ouverte adressée au Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, Fahmi Said Ibrahim, ancien député et ministre des Affaires Étrangères, a appelé à une révision de la politique étrangère du pays. Cette demande intervient dans le contexte de l’opération Wuambushu, qui a suscité un mépris insupportable de la part de certains médias et politiciens français, allant jusqu’à faire du chantage pour 150 millions d’euros que la France est prête à mobiliser pour le développement des Comores sur trois ans.

Ibrahim a souligné la nécessité pour les Comores d’identifier leurs intérêts et de repenser leur diplomatie en conséquence. Il a proposé trois axes pour une nouvelle orientation de la diplomatie comorienne. Premièrement, il a suggéré que les Comores adoptent une position neutre dans le conflit en Ukraine, justifiée par l’indifférence de l’Occident à la question de Mayotte, malgré les 22 résolutions de l’ONU condamnant l’occupation illégale de l’île par la France.

Deuxièmement, il a exhorté les Comores à déposer rapidement leur candidature auprès de l’East African Community, affirmant que l’adhésion à cette institution est essentielle pour la survie des Comores en tant qu’État-nation.

Troisièmement, Ibrahim a appelé à renforcer les relations avec Madagascar et à œuvrer pour la réconciliation avec le Qatar et l’Iran. Il a également suggéré d’initier un processus de normalisation des relations avec l’État d’Israël, à l’instar de plusieurs pays arabes.

Ibrahim a conclu en soulignant l’importance d’un changement de doctrine dans la politique étrangère des Comores pour défendre au mieux les intérêts du pays.

ANTUF chaharane